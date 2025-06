longobarda pratese partita cult a londra

da sogno, capace di attraversare continenti e generazioni. Quel giorno a Londra, lungo il manto erboso del Queen’s Park Rangers, si è scritto un nuovo capitolo nella lunga storia dei Longobarda Pratese, simbolo di passione, amicizia e spirito sportivo. Un’impresa che ha dimostrato come il calcio possa unire cuori e culture, creando ricordi indelebili e legami eterni.

Da Prato a Londra, disputando una partita in uno degli stadi più iconici d’Inghilterra come quello in cui gioca il Queen’s Park Rangers. Per chiudere idealmente un percorso iniziato più di due decenni fa ed aprirne un altro, uniti dall’amore per il calcio, dall’amicizia e da un pizzico di goliardia. E’ quel che hanno fatto il mese scorso un manipolo di trenta pratesi amanti del pallone, che dal 2002 al 2023 hanno dato vita ad una squadra amatoriale impegnata nei campionati Csi e Uisp. Una formazione da loro battezzata Longobarda, riprendendo il nome della società immaginaria allenata da Lino Banfi nel film "L’allenatore nel pallone". 🔗 Leggi su Lanazione.it