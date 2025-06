Longhi | Chivu all’Inter? Sono sconcertato! Mourinho? I tifosi non ricordano…

Longhi si mostra sorpreso dall'ipotesi di Chivu alla guida dell’Inter, un nome che ha lasciato molti senza parole. Tra le mille voci di mercato e i cambi di panchina, il giornalista analizza anche la possibile riconferma di Mourinho, sottolineando come i tifosi spesso dimentichino i momenti passati. In un clima di incertezza, emerge una domanda: sarà davvero questa la soluzione migliore per il futuro nerazzurro?

A distanza di un paio di giorni dall’addio di Simone Inzaghi, la caccia all’allenatore dell’Inter sembra essersi arrestata di fronte al nome di Cristian Chivu. Bruno Longhi esprime le proprie perplessità in merito e analizza anche un eventuale ritorno di José Mourinho. STRANEZZA – Intervenuto su Radio Sportiva, Bruno Longhi dice la sua sulla notizia del giorno: « Chivu il nuovo allenatore dell’Inter? Sono anche io abbastanza sconcertato per un motivo preciso. Non ricordo e forse non mai successo, che l’Inter iniziasse una stagione affidandosi all’allenatore della Primavera dell’annata precedente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Longhi: «Chivu all’Inter? Sono sconcertato! Mourinho? I tifosi non ricordano…»

