L' onda arcobaleno colora Venezia | il Laguna Pride sfila tra le calli | VIDEO

L'onda arcobaleno ha colorato Venezia in un suggestivo corteo che attraversa le calli, portando un messaggio di inclusione e orgoglio. La terza edizione del Laguna Pride, svoltasi venerdì 6 giugno, ha visto la partecipazione di numerose realtà locali, tra cui Famiglie Arcobaleno e Amnesty Venezia, unendo le forze per celebrare i diritti e la diversità . «Riteniamo...

Il Laguna Pride, giunto alla terza edizione, si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 6 giugno: dalla stazione di Venezia Santa Lucia, il corteo si è diretto verso Campo Santa Maria Formosa assieme a Famiglie Arcobaleno, Amnesty Venezia e tante altre realtà cittadine e studentesche. «Riteniamo.

