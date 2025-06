L’omicidio di Katty e l’ipotesi di premeditazione per Andrea Mostoni | dalle ricerche per non fare rintracciare lo smartphone al messaggio agli amici

Nel cuore di Legnano, un messaggio innocuo nasconde un inquietante segreto: “Stasera arriverò tardi”. La frase, inviata da Andrea Mostoni, principale sospettato per l’omicidio di Katty, apre uno squarcio su un possibile piano premeditato. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti e analizzato ogni dettaglio, cercando di dipanare la verità dietro un delitto che scuote la comunità. La verità, forse, sta proprio tra le righe di quelle parole.

LEGNANO – Una frase, semplice e agghiacciante: “Stasera arriverò tardi”. È il messaggio che Andrea Mostoni, oggi principale sospettato per l’ omicidio di Vasilica Potincu (nella foto), detta Katty, avrebbe inviato ad alcuni amici la sera del delitto. Un dettaglio che, insieme a una catena di indizi, contribuisce a rafforzare l’ ipotesi di un omicidio premeditato. I movimenti ricostruiti dagli inquirenti, i tentativi di depistaggio e la pianificazione fredda di ogni passaggio raccontano una storia diversa da quella dichiarata dal ventinovenne, che continua a proclamarsi innocente. Secondo le indagini, Mostoni si sarebbe recato a Legnano la sera del 24 maggio, poco dopo le 22, con un abbigliamento riconoscibile – pantaloncini neri, felpa a righe rosse e nere, cappello con visiera – lo stesso che risulta essere stato lavato frettolosamente nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Katty e l’ipotesi di premeditazione per Andrea Mostoni: dalle ricerche per “non fare rintracciare lo smartphone” al messaggio agli amici

