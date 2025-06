L' omicidio di Giammoro la vittima è i barcellonese Angelo Pirri

Un mistero avvolge le campagne di Giammoro, dove è stato trovato il corpo senza vita di Angelo Pirri, 42 anni di Barcellona Pozzo di Gotto. Il suo volto ora rappresenta un enigma da risolvere, mentre le indagini della procura si concentrano sul suo passato e sui motivi di un omicidio che scuote la comunità. In questo scenario inquietante, le risposte potrebbero emergere solo con il proseguire delle investigazioni.

Ha un nome e un volto il cadavere ritrovato nelle campagne di Giammoro nella tarda mattinata di oggi. E' quello del 42enne Angelo Pirri di Barcellona Pozzo di Gotto. Sul suo passato e sul perché sia stato ucciso si stanno concentrando nelle ultime ore le indagini della procura di Barcellona Pozzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'omicidio di Giammoro, la vittima è i barcellonese Angelo Pirri

In questa notizia si parla di: Giammoro Angelo Pirri Omicidio

