L’omaggio al film di Paola Cortellesi nello spot a favore del Sì al referendum sulla cittadinanza | Siamo tutti figli d’Italia | VIDEO

Un’emozionante celebrazione della nostra identità e dei valori che ci uniscono, lo spot a favore del Sì al referendum sulla cittadinanza rende omaggio al film di Paola Cortellesi, “C’è ancora domani”. Con le note di Daniele Silvestri, invita tutti a partecipare attivamente, ricordando come nel 1946 gli italiani decisero di costruire una nazione inclusiva e democratica. È il momento di scrivere insieme il prossimo capitolo della nostra storia, perché…

Lo spot finale per il Sì al Referendum sulla Cittadinanza, in programma l’8 e il 9 giugno 2025, è un omaggio al film di Paola Cortellesi, C’è ancora domani. Si tratta di un invito corale al voto sulle note della canzone A bocca chiusa di Daniele Silvestri, che chiudeva per l’appunto la pellicola della regista e attrice italiana. “Con il referendum del 1946 le cittadine e i cittadini scelsero la Repubblica italiana – spiega il comitato promotore del referendum cittadinanza – Oggi, 79 anni dopo, sempre con un referendum possono cambiare la legge sulla cittadinanza italiana. Per questo lo spot è un omaggio al film C’è ancora domani e idealmente lo lega alla campagna referendaria di oggi in cui una ragazza italiana nei fatti ma senza cittadinanza, viene sostenuta dall’Italia pronta a rispondere a bocca chiusa: Sì, siamo tutte e tutti figli d’Italia”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’omaggio al film di Paola Cortellesi nello spot a favore del Sì al referendum sulla cittadinanza: “Siamo tutti figli d’Italia” | VIDEO

