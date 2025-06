locus festival 2025 con nile rodgers morrissey cccp afterhours

del Salento, illuminando un'estate indimenticabile. Locus Festival 2025 promette di essere un connubio di musica, cultura e emozioni, portando sulla scena artisti di fama mondiale e scoprendo nuovi talenti. Preparatevi a vivere un’esperienza unica all’insegna della magia e del ritmo, dove ogni nota racconta una storia e ogni palco è un viaggio nel cuore della Puglia. Il conto alla rovescia per un festival da ricordare è già iniziato.

Locus Festival annuncia la ricca line up dell’edizione 2025, in Puglia Nile Rodgers, Morrissey, CCCP, Afterhours e tanti altri. C’è un bagliore che non si spegne, che anno dopo anno si fa più intenso, come una costellazione sempre più vasta e sorprendente. Un bagliore che dai trulli della Valle d’Itria attraversa borghi e masserie, risale le colline della Murgia e lambisce le onde dell’Adriatico, e che vibra nella pietra bianca, nella terra rossa, nella luce impalpabile delle sere d’estate. Non è la prima volta che accade: da oltre vent’anni ormai, questo bagliore trasforma la Puglia in una mappa di suoni e visioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu