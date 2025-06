Locatelli | "Tudor bravissimo Chiellini fondamentale Ho sentito Allegri spero che il suo Milan ci arrivi dietro"

Manuel Locatelli, talento indiscusso della Juventus e leader in campo, rivela le sue riflessioni sul momento attuale del club e sulle sfide future. Con parole sincere e appassionate, il centrocampista ci apre uno sguardo autentico sulla stagione, sui punti di forza e sulle ambizioni di una squadra determinata a risalire la classifica. Scopriamo insieme cosa ha detto il capitano dei bianconeri, un vero esempio di dedizione e passione nel mondo del calcio.

Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, parla in esclusiva a La Stampa, soffermandosi sul momento dei bianconeri e non solo.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Locatelli Tudor Bravissimo

Juventus, Locatelli: "Complimenti a tutti anche se abbiamo fatto errori. Tudor ci ha dato una mano" - Manuel Locatelli, protagonista di una prestazione notevole, ha commentato il suo apporto alla Juventus dopo la vittoria in campionato.

Locatelli: "Tudor bravissimo, Chiellini fondamentale. Ho sentito Allegri, spero che il suo Milan ci arrivi dietro" - Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, parla in esclusiva a La Stampa, soffermandosi sul momento dei bianconeri e non solo. Il numero 5, lo. Lo riporta calciomercato.com

Locatelli su La Stampa: “Tudor bravissimo, la fascia e' responsabilità e orgoglio, qui bisogna vincere” - Manuel Locatelli su La Stampa: "Tudor bravissimo, la fascia e' responsabilità e orgoglio. L'hanno indossata Boniperti e Sivori, Scirea e Vialli, Conte e Del Piero, Buffon ... Da tuttojuve.com

Locatelli: «Juve in Champions? Non potevamo mancare l’obiettivo, ecco cosa ci ha detto Tudor. Sul Mondiale per Club…» - Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, sulla stagione dei bianconeri in vista del Mondiale per Club Manuel Locatelli ha parlato a La Stampa della stagione della Juve in v ... Segnala calcionews24.com