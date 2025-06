Locatelli | Juve in Champions? Non potevamo mancare l’obiettivo ecco cosa ci ha detto Tudor Sul Mondiale per Club…

La Juventus si prepara a vivere un momento storico, con Manuel Locatelli e l'allenatore Tudor pronti a condividere le loro strategie e aspettative in vista del Mondiale per Club. La passione, la determinazione e il desiderio di rivalsa sono al centro di questa avventura che promette emozioni fortissime. Scopri cosa ci ha confidato il capitano e il tecnico bianconero su questa sfida cruciale, perché per la Vecchia Signora non c’è mai tempo da perdere.

Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, sulla stagione dei bianconeri in vista del Mondiale per Club Manuel Locatelli ha parlato a La Stampa della stagione della Juve in vista del Mondiale per Club. RIGORE VENEZIA – «Quanto pesava quel pallone? Tantissimo, ma da capitano toccava a me. Il quarto posto era l'obiettivo minimo, non potevamo mancarlo». TUDOR –

