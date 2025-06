Locatelli a La Stampa | Non potevamo mancare l’obiettivo Champions Tudor ce lo disse quando arrivò a Torino Mondiale? Voglio fare una promessa

Manuel Locatelli, protagonista indiscusso della Juventus e protagonista anche a La Stampa, svela i segreti di una stagione intensa e delle sfide imminenti. Dalla conquista della Champions con un rigore decisivo alle promesse per il Mondiale per Club, il centrocampista bianconero si apre con passione e determinazione, mostrando come ogni obiettivo possa diventare realtà se si lavora con cuore e dedizione. E la nostra avventura continua, perché...

Locatelli a La Stampa: di seguito le parole del centrocampista della Juventus sulla stagione appena conclusa e sul Mondiale per Club alle porte. Manuel Locatelli è intervenuto a La Stampa: di seguito le parole del centrocampista della Juventus, che con il suo rigore al Venezia ha spinto i bianconeri in Champions. RIGORE VENEZIA – « Quanto pesava quel pallone? Tantissimo, ma da capitano toccava a me. Il quarto posto era l’obiettivo minimo, non potevamo mancarlo » QUINTA STAGIONE – « Entrai in uno spogliatoio di mostri sacri: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Dybala, Morata e Ronaldo che andò via poco dopo: soltanto vederlo era di grande impatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli a La Stampa: «Non potevamo mancare l’obiettivo Champions, Tudor ce lo disse quando arrivò a Torino. Mondiale? Voglio fare una promessa»

