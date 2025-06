Lo sviluppo del territorio | La nautica come trampolino

Lo sviluppo del territorio si trasforma in un’opportunità concreta grazie alla nautica come trampolino di innovazione e crescita. La proposta di legge per istituire un Centro studi e documentazione nazionale sulla nautica e il mare a Monte Argentario mira a creare un polo di eccellenza che favorisca ricerca, formazione, start-up e promozione della green economy. Un centro nell’area...

Una proposta di legge per istituire un Centro studi e documentazione nazionale sulla nautica e il mare a Monte Argentario". L’iniziativa è stata presentata ieri dal deputato Pd Marco Simiani, insieme al Pd locale. La proposta vuole creare un polo nautico che abbia funzioni di documentazione e ricerca, formazione professionale, sostegno a start up e imprese, organizzazione di convegni e mostre e sviluppo della green economy. Un centro nell’area dell’ex Aeronautica, con la richiesta di 10 milioni per la costruzione e 900mila euro l’anno per la gestione. "Nel progetto – ha detto Simiani – cerchiamo di coinvolgere molti ministeri e anche la Camera di commercio di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sviluppo del territorio: "La nautica come trampolino"

