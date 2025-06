Lo strano nervosismo della destra a pochi giorni dai referendum

Lo strano nervosismo che attraversa la destra italiana, a pochi giorni dai referendum, smentisce l’apparente sicurezza di Giorgia Meloni. C’è qualcosa nell’aria che non convince? È il timore di un esito diverso dal previsto o una strategia nascosta? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa tensione e quali implicazioni potrebbe avere per il futuro del nostro Paese. Continua a leggere per approfondire.

C'è uno strano nervosismo a destra, a pochi giorni dal voto referendario, che contrasta con la sicurezza ostentata pubblicamente da Giorgia Meloni. Come dovremmo interpretarlo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

