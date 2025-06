Lo Stadio Maradona di Napoli sbarca su EA Sports FC | un sogno per i tifosi!

Un sogno che diventa realtà per i tifosi del Napoli e gli appassionati di videogiochi: lo Stadio Diego Armando Maradona entra ufficialmente nel mondo di EA Sports FC. Grazie a un accordo innovativo, ogni dettaglio dell’iconico impianto di Fuorigrotta sarà riprodotto con precisione, permettendo ai fan di vivere l’atmosfera unica anche sullo schermo. Un traguardo che celebra la passione e la storia partenopea, rendendo il calcio digitale ancora più coinvolgente.

Una notizia entusiasmante per i tifosi del Napoli e gli appassionati di EA Sports FC: lo Stadio Diego Armando Maradona sarà presto parte del celebre videogioco di calcio! Il Comune di Napoli ha firmato un accordo quadriennale con EA Sports, permettendo la riproduzione digitale dell’iconico stadio di Fuorigrotta. Le riprese fotografiche e video sono già state effettuate per catturare ogni dettaglio dell’impianto, inclusi i suoni del tifo partenopeo, garantendo un’esperienza ultra-realistica. L’accordo, valido dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2029, porterà 30.000 euro nelle casse comunali e consentirà a EA Sports di utilizzare le immagini dello stadio nei giochi e nel marketing associato, senza includere il logo o altri elementi legati alla SSC Napoli. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Lo Stadio Maradona di Napoli sbarca su EA Sports FC: un sogno per i tifosi!

In questa notizia si parla di: Stadio Napoli Sports Maradona

Abodi “Napoli vuole uno stadio Maradona moderno e accessibile” - Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, esprime il desiderio per uno stadio Maradona all'avanguardia e accessibile.

Buone notizie per i tifosi del Napoli appassionati di videogame Dall'anno prossimo ci sarà anche lo Stadio Diego Armando Maradona. A riportare la notizia è Il Mattino #SSCNapoli #CalcioNapoli #StadioMaradona Partecipa alla discussione

Tutti in festa per il Napoli Campione d'Italia Anche i tifosi "vip" presenti allo Stadio Maradona e non solo, hanno celebrato il quarto Scudetto della storia azzurra Foto e video che raccontano una serata speciale #SSCNapoli #Scudetto Partecipa alla discussione

Napoli, lo stadio Maradona entra nel videogame EA Sports Fc - Lo stadio Diego Armando Maradona entra nel celebre videogioco di calcio frequentato da milioni di giocatori in tutto il mondo. L'impianto napoletano, infatti, sarà presto ... Lo riporta msn.com

Napoli e i suoi tifosi in EA Sports FC 26: lo stadio Maradona nel videogame di calcio più famoso al mondo - Accordo di 4 anni (e 30mila euro) fra EA Sports e Comune di Napoli: riprese all'interno dello stadio per ricostruirlo in digitale ... Riporta fanpage.it

Lo Stadio Maradona di Napoli sbarca su EA Sports FC: un sogno per i tifosi! - Una notizia entusiasmante per i tifosi del Napoli e gli appassionati di EA Sports FC: lo Stadio Diego Armando Maradona sarà presto parte del celebre ... Lo riporta imiglioridififa.com

FESTA DELLO SCUDETTO DEL NAPOLI A STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA