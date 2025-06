Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 944 punti

Lo spread tra BTP e Bund tedeschi si riduce leggermente, aprendo a 94,4 punti rispetto ai 94,8 della chiusura precedente. I rendimenti si muovono in territorio più favorevole, con il tasso italiano sceso sotto il 3,52% e quello tedesco sopra il 2,57%. Questa dinamica riflette un lieve miglioramento nel clima di mercato, ma resta importante monitorare gli sviluppi per cogliere le opportunità che potrebbero emergere.

Apre in calo a 94,,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 94,8 punti segnati nella vigilia in chiusura. Il rendimento annuo italiano cede 0,5 punti immediatamente sotto al 3,52% e quello tedesco lo 0,1% sopra al 2,57%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 94,4 punti

In questa notizia si parla di: Punti Bund Tedeschi Apre

Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilità rispetto all'avvio della seduta.

Secondo Giorgia #Meloni dato che lo #spread Btp-Bund è sceso a 100 punti base “i titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi”. Qualcuno spieghi alla premier che ha detto una colossale scemenza Partecipa alla discussione

La frase "Gli investitori considerano i titoli italiani più sicuri di quelli tedeschi" racchiude un'ignoranza colossale sulla materia. Solo in tempi di fake news in libertà può essere proferita senza risate e sberleffi. Partecipa alla discussione

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 94,4 punti - Apre in calo a 94,,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 94,8 punti segnati nella vigilia in chiusura. Il rendimento annuo italiano cede 0,5 punti immediatamente sotto al ... Segnala ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 100 punti - Apre in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 100,6 punti, contro i 99,4 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco cede 1,3 punti al 2,54%. Da ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo sotto i 100 punti - Apre in calo sotto i 100 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 101,6 punti della chiusura di venerdì scorso, segnando per l'esattezza 97,9 punti. Il rendimento annuo ... quotidiano.net scrive