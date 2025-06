Lo sport è vita e integrazione

Lo sport è molto più di una semplice attività fisica: rappresenta vita, passione e integrazione sociale. Per Armando Varini, grande sportivo e figura di spicco a Pisa, lo sport incarna valori fondamentali che uniscono le persone e rafforzano il senso di comunità. La sua esperienza testimonia come l’impegno sportivo possa diventare un motore di crescita personale e inclusione. Scopriamo insieme il suo percorso e il ruolo dello sport come ponte tra culture e generazioni.

"Per me lo sport è vita". Parola di Armando Varini, grande sportivo e personaggio noto a Pisa. Varini è nato a Correggio in provincia di Reggio Emilia, finiti gli studi, si è stabilito a Milano e nel 1972 si è messo in proprio. È stato eletto consigliere nazionale dell’Antlo (Associazione Nazionale titolari laboratori odontotecnici). Nel 2007 si è trasferito a Pisa e a novembre è stato eletto presidente dell’Ens di Pisa e provincia fino al 2015, nel 2009 è stato insignito cavaliere della Repubblica. Ora è presidente onorario della Barca Celeste della Canottieri Antoni. Varini, tra i sostenitori del Campionato di Giornalismo 2024-25, ha premiato i piccoli cronisti in classe che si sono confrontati con l’elaborazione di uno scritto sulla storia del Gioco del Ponte con un riconoscimento speciale: una preziosa targa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Lo sport è vita e integrazione"

