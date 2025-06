Lo spaccio di coca davanti alla stazione ferroviaria | si compra si sniffa e si riparte

Basta fermarsi un attimo per notare come la piazza si trasformi in un palcoscenico di fragilità e dipendenza, dove lo spaccio di droga si mescola alla quotidianità dei passanti. La stazione di Parma, in un inatteso tramonto domenicale, rivela un volto nascosto fatto di speranze spezzate e silenziosi richiami di aiuto. È qui che si intrecciano storie invisibili, pronte a svelarsi solo a chi sa osservare davvero.

Sono le sei di pomeriggio di domenica. Sono alla stazione di Parma. Esco e mi dirigo verso l'area dell'ex stazione temporanea. Una prima persona, un ragazzo di circa trent'anni, mi si avvicina. Barcolla, parla ma non riesce a spiegarsi. Ha lo sguardo perso. Non è l'unico. Basta fermarsi un.

