lo scioglimento dei ghiacci artici sta trasformando il trasporto marittimo

Fino a pochi decenni fa, l’Artico sembrava distante e incontaminato. Ora, lo scioglimento accelerato dei ghiacci sta rivoluzionando il trasporto marittimo, aprendo rotte inesplorate e ridisegnando gli equilibri globali. L’amplificazione artica non è solo un fenomeno climatico, ma un segnale urgente: il mondo deve prepararsi a un futuro in cui la navigazione internazionale potrebbe cambiare radicalmente, portando nuove opportunità...

Il fenomeno dell'amplificazione artica è uno degli effetti del riscaldamento globale che può avere le conseguenze maggiori e più ravvicinate nel tempo. Non solo per la vita sulla terra ma anche per l'assetto dei commerci globali, con tutto ciò che questo implica in un mondo sempre più interdipendente. Per amplificazione artica si intende la maggiore velocità con cui la temperatura media cresce ai poli rispetto al resto del globo. Fino a pochi anni fa si riteneva che ai poli l'effetto serra procedesse a velocità doppia. Negli ultimi anni, invece, le evidenze scientifiche ritornano un differenziale molto maggiore: la temperatura ai poli sta crescendo ad una velocità tripla o addirittura quadrupla rispetto all'equatore.

