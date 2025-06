Lo sbarco dei soldati sulle cinque spiagge di Omaha Utah Gold Juno e Sword il 6 giugno 1944 fu non solo un' operazione militare epica ma l’inizio della fine della Seconda guerra mondiale e la liberazione dell’Europa dalla tirannia di Hitler

liberazione e della rinascita di un continente oppresso. Quel giorno, uomini coraggiosi sfidarono il destino per scrivere una pagina indimenticabile della nostra storia, dimostrando che il valore e la speranza possono superare ogni ostacolo. Ricordare il 6 giugno 1944 significa onorare il sacrificio di chi ha aperto le porte a una nuova era di libertà e pace.

C i sono date che non si scoloriscono, restano lì, incise nella memoria collettiva, come pietre miliari di ciò che siamo diventati. E il 6 giugno 1944 è proprio una di queste. All'alba di questa giornata di ottantuno anni fa, infatti, prese vita una delle operazioni militari più imponenti e decisive della storia contemporanea: lo sbarco in Normandia. Una definizione fin troppo tecnica rispetto a cosa fu davvero, e cioè il principio della liberazione, l'inizio della fine per il nazismo, il risveglio dell'Europa. D-Day, 80 anni fa lo sbarco in Normandia: i soldati suonano le cornamuse

