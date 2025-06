Livorno video e foto del lancio dei paracadutisti del Reparto attività sportive dell' esercito

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci a Livorno ha acceso l’entusiasmo della città, ma tra gli eventi più emozionanti c’è stato il lancio dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive dell’Esercito. Questa spettacolare esibizione di coraggio e destrezza ha lasciato tutti senza fiato, offrendo un ricordo indelebile di questa giornata straordinaria. Non perdere le incredibili foto e video di questo momento unico, che resterà nella storia di Livorno.

Uno degli eventi collaterali più attesi legati all'arrivo dell'Amerigo Vespucci al porto è sicuramente quello relativo agli aviolanci. Nella mattina di oggi, venerdì 6 giugno, è stato possibile assistere al primo dei due appuntamenti in programma (il secondo è fissato per il pomeriggio tra le 17.

