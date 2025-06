LIVE Sinner in vantaggio su Djokovic | l’azzurro vince per 6-4 il primo set della semifinale del Roland Garros

In un emozionante confronto al Roland Garros, Jannik Sinner conquista il primo set 6-4 contro Novak Djokovic, dimostrando tutta la sua determinazione e talento. L'azzurro ora si prepara a scrivere una nuova pagina di storia tennis, con l’obiettivo di superare il temibile avversario e conquistare l’accesso alla finale. La sfida tra i grandi è appena iniziata: chi conquisterà il trofeo? Restate con noi per scoprire l’esito di questa battaglia epica.

Il vincitore del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic affronterà Carlos Alcaraz in finale del Roland Garros.

