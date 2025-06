LIVE Sinner in vantaggio su Djokovic | l’azzurro vince i primi due set 6-4 7-5 della semifinale del Roland Garros

In una semifinale emozionante al Roland Garros, Jannik Sinner mette il turbo e si prende il vantaggio su Novak Djokovic, vincendo i primi due set 6-4 e 7-5. L'azzurro dimostra una tenacia d'acciaio, avvicinandosi alla finale più ambita. Chi tra Sinner e Djokovic affronterà Carlos Alcaraz? La sfida si fa infuocata e il sogno di conquista si avvicina sempre di più.

Il vincitore del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic affronterà Carlos Alcaraz in finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Sinner in vantaggio su Djokovic: l’azzurro vince i primi due set (6-4, 7-5) della semifinale del Roland Garros

In questa notizia si parla di: Sinner Vantaggio Djokovic Azzurro

LIVE Sinner-Cerundolo 7-6, 5-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 cede uno dei due break di vantaggio - Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo agli ATP di Roma 2025. Sinner, attuale numero uno del mondo, sta affrontando una dura battaglia, cedendo un break di vantaggio.

Sinner-Djokovic 3-3 nel secondo set. L'azzurro vince il primo 6-4 DIRETTA e FOTO al Roland Garros - La sfida vale la finale contro Alcaraz. Musetti si è ritirato. Paolini-Errani si giocheranno il trofeo nel doppio femminile. Ieri la vittoria azzurra nel misto (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Sinner-Djokovic diretta 6-4 4-3: Jannik vince il primo set. Dove vederla in tv e streaming - Dopo il ritiro nel quarto set da parte di Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz ha staccato il pass per la finale del Roland-Garros. Il campione in carica vuole il bis a Parigi e attende il suo avversario.. Da ilmattino.it

Roland Garros: Jannik Sinner parte bene con Novak Djokovic - Al numero uno del mondo basta un break per portare a casa il primo set della seconda semifinale maschile dello Slam parigino ... Come scrive sportal.it

Sinner vs Djokovic, l'ultima volta in uno Slam | AUSTRALIAN OPEN 2024 | HIGHLIGHTS