LIVE Sinner-Djokovic Roland Garros 2025 in DIRETTA | ci siamo giocatori in campo!

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ DALLE 14.30 19:00 Tra poco in campo i due giocatori! 18:55 Ricordiamo che per chi vince c'è la sfida nell'ultimo atto di domenica alle 15 contro il campione in carica Carlos Alcaraz, che ha approfittato del ritiro dell'azzurro Lorenzo Musetti nel 4rto set. 18:50 In chiave Ranking non è uno scontro diretto. Sinner è già sicuro di rimanere numero uno del mondo ancora per diverse settimane, poi verranno le cambiali molto pesanti da settembre in poi! 18:46 Non sono molti i giocatori che possono dire di aver battuto Jannik SINNER negli ultimi due anni solari: l'ultima volta che ha perso è stato per mano di Carlos Alcaraz, nella finale di Pechino e in quella di Roma.

