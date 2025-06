LIVE Sinner-Djokovic 6-4 7-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 chiude anche il secondo set

Live Sinner Djokovic: un duello emozionante tra il talento azzurro e il campione serbo prosegue a Roland Garros 2025. Dopo un primo set intenso, Djokovic chiude anche il secondo, lasciando il pubblico senza fiato. La tensione è alle stelle: ogni punto può cambiare le sorti del match. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi si aggiudicherà questa sfida epica sulla terra rossa!

SINNER-Djokovic 6-4, 7-5! Con un altro servizio vincente suggella un semi capolavoro l'azzurro. A-40 ACEEEEEE!! Un altro! 40-40 Lungo il rovescio di Sinner. Grave errore sul set point. 40-30 AAAAACE DI SECONDAAAA!! Vale set point! seconda 30-30 Profondissimo il lungo riga di rovescio del serbo. 30-15 Lungo il rovescio difensivo del serbo!! Meno due! 15-15 Difesa mostruosa di Djokovic, sembrava punto fatto. Poi contrattacca lungoriga di rovescio e fa anche il punto! 15-0 Non risponde di dritto Djokovic! 6-5 Favolosa ancora la profondità di Sinner, poi attacca alla regola e chiude lo schiaffo di volo! 40-A SUPER risposta di rovescio SINNER! Altra chance che di un break che varrebbe oro! 40-40 Impressionante dritto difensivo in corsa Djokovic, poi sbaglia Sinner di dritto però l'inside in.

