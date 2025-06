LIVE Sinner-Djokovic 6-4 7-5 7-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 raggiunge il grande rivale nell’ultimo atto!

Il grande giorno è arrivato al Roland Garros 2025: Sinner sfida Djokovic in un duello epico per la gloria. Dopo una battaglia avvincente, il serbo ha tentato in tutti i modi di ribaltare le sorti del match, ma Sinner si conferma protagonista di questa storica sfida. Chi alzerà il trofeo? Resta con noi per vivere ogni emozione in diretta e scoprire il trionfo finale!

22:31 Ci ha provato in tutte le maniere il vecchio Leone serbo, ha avuto 3 palle set nel terzo parziale ma deve ancora una volta alzare bandiera bianca senza portarne a casa. 22:29 SINNER B. Djokovic 6-4 7-5, 7-6(3)!! Si ferma in rete il rovescio del serbo, che deve alzare bandiera bianca. 6-3 Lungo il dritto difensivo di Sinner, che ora serve per la finale dei sogni! 6-2 LARGO il dritto di Djokovic. QUATTRO MATCH POINT! 5-2 Non risponde di rovescio sulla seconda Nole. Incredibile. 4-2 Non tradisce ancora con il dritto Sinner!!! 3-2 Lungo anche questo bimane in corsa.

