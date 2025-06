LIVE Sinner-Djokovic 6-4 7-5 4-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | entrambi salvano palle break nel terzo set

Il match tra Sinner e Djokovic a Roland Garros 2025 entra nel vivo con momenti di grande suspense e scambi emozionanti. Entrambi i campioni si salvano da palle break cruciali, regalando spettacolo al pubblico. La tensione cresce, mentre il punteggio si mantiene ravvicinato, e ogni punto potrebbe fare la differenza. Resta aggiornato per non perdere neanche un colpo di questa sfida epica, perché ogni istante potrebbe riscrivere le sorti del torneo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 A quindici Sinner! 40-15 Vincente di rovescio Djokovic. 40-0 Prima vincente Sinner, vola via anche questo game. Come l’ultimo. 30-0 ACE (9) 15-0 Ennesimo dritto vincente di Sinner! 3-4 A zero Djokovic. 40-0 Sbaglia in palleggio di dritto Sinner. 30-0 Con il dritto il 100 volte titolato ATP. 15-0 Prima slice a segno Djokovic. 3-3 Si porta di nuovo sotto Sinner e adesso ci riproverà. 40-0 Prima vincente!! 30-0 Ace (8). 15-0 Servizio e comodo dritto Sinner. 2-3 Lo si sa, il leone serbo non muove mai: salva due palle break e resta avanti nel 3rzo set. A-40 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 7-5, 4-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: entrambi salvano palle break nel terzo set

In questa notizia si parla di: Sinner Djokovic Diretta Roland

