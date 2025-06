LIVE Sinner-Djokovic 6-4 7-5 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | entrambi salvano palle break nel terzo set

Segui da vicino il match tra Djokovic e Sinner ai Roland Garros 2025, un duello epico che tiene tutti col fiato sospeso. Entrambi i campioni salvano palle break nel terzo set, dimostrando cuore e determinazione. La tensione cresce a ogni punto, mentre il pubblico assiste incredulo a questa battaglia sportiva senza precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Lo si sa, il leone serbo non muove mai: salva due palle break e resta avanti nel 3rzo set. A-40 Prima vincente. 40-40 Comanda per tutto il punto di dritto e alla fine lo conquista Djokovic. 40-A Accelera con il cross di dritto Jannik e ha un’altra chance preziosissima!! Seconda 40-40 Prima vincente Djokovic che Sinner stecca di dritto. 30-40 Fuori, è lungo il dritto del belgradese: chance da sfruttare! 30-30 Gratuito però con il dritto Djokovic. 30-15 Altra prima incisiva e punto serbo. 15-15 Servizio vincente Djokovic. 0-15 Attenzione, sbaglia di rovescio Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 7-5, 2-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: entrambi salvano palle break nel terzo set

