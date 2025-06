LIVE Sinner-Djokovic 6-4 7-5 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | siamo on serve nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Esplode il dritto e trova un vincente Djokovic. 40-30 ACE (7) scoraggiante di Sinner! 30-30 Stavolta va a segno il rovescio di Djokovic. 30-15 Sempre più aggsivo il serbo, sbaglia un rovescio comodo qui. 15-15 Sbaglia di dritto il tennista azzurro. 15-0 Ace (sesto) di Sinner! 1-2 Tiene comodamente il servizio Djokovic. 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Tira la seconda Djokovic e fa punto. 1-1 A quindici Sinner! 40-15 ACE (5nto)! non dimentichiamoci dei due precedenti. 30-15 Non tiene in campo il rovescio difensivo Sinner. 30-0 Chiude ancora di dritto l’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 7-5, 1-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel terzo set

In questa notizia si parla di: Sinner Djokovic Diretta Roland

