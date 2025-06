LIVE Sinner-Djokovic 6-4 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 serve per il 2 set

Il match di Roland Garros 2025 tra Djokovic e l'azzurro prosegue con emozioni intense, e il punteggio si fa sempre più serrato. Djokovic, con il suo servizio potente e strategico, cerca di consolidare il vantaggio mentre l’italiano lotta per rimanere in partita. La tensione è alle stelle: ogni punto è un’epopea di tenacia e talento. Resta aggiornato sulle emozioni di questa sfida epica, perché ogni scambio potrebbe decidere il destino del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ancora di dritto il serbo. Costringe l’azzurro a servire per il secondo set! 40-30 Largo di poco il dritto dal centro stavolta. 40-15 Altra prima e altro punto Djokovic. 30-15 Servizio e dritto anomalo dal centro per il serbo. 15-15 Servizio, schiaffo e smash vincente Djokovic. 0-15 Erroraccio di dritto del serbo. 5-3 Gira lo scambio con il cross, chiude nell’angolo aperto lungoriga come si trattasse di spingere un paio di tasti Sinner! 40-15 Si allarga ed esce fortunatamente quello che sarebbe stato un inside in vincente di dritto di Djokovic. Seconda 30-15 Si allunga ed esce il dritto difensivo di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 5-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 serve per il 2° set

