LIVE Sinner-Djokovic 6-4 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 risale da 0-30 e brekka nel game successivo!

Il duello tra Sinner e Djokovic a Roland Garros 2025 si infiamma: ogni punto è una battaglia di nervi e talento. Con il punteggio di 4-3, il tennista italiano tenta un impossibile recupero contro il numero uno del mondo, che risale da 0-30 e conquista un break cruciale. Riuscirà Sinner a ribaltare la situazione? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 IL RECUPERO DI SINNER valeva già di per sè il punto. Se lo è complicato non chiudendo lo smash Sinner, poi però è lungo il dritto di Djokovic. BREAK! 30-40 INSIDE IN SULLA RIGA, PALLA CORTA VINCENTE! Palla break Sinner, avrebbe un peso specifico inenarrabile. 30-30 Rimedia con un gran dritto in cross dopo il servizio in kick Djokovic. 15-30 Risposta profondissima e aggressione vincente di rovescio! Attenzione, è Sinner adesso ad avere la chance. Seconda 15-15 C’è però l’errore grave di rovescio di Djokovic. 15-0 Aveva risposto con una fiondata il cross di dritto Sinner, clamoroso cross di rovescio invece vincente di Djokovic dopo che l’azzurro non ha chiuso un punto che si era aperto alla grande. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 4-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 risale da 0-30 e brekka nel game successivo!

