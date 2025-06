LIVE Sinner-Djokovic 6-4 2-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro ha vinto un game delicato nel 2 set

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Sinner e Djokovic a Roland Garros 2025! L'azzurro ha appena conquistato un game delicato nel secondo set, dimostrando grande determinazione. Resta aggiornato su ogni scambio, sulle emozioni e sui momenti decisivi di questa partita che promette spettacolo. CLICCA QUI PER NON PERDERTI neanche un attimo di questa battaglia tra il talento italiano e il campione serbo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Solito slice, poi il rovescio di là e il perentorio dritto inside in. 2-2 Non risponde di rovescio il serbo. E allora, sta producendo il massimo sforzo Nole: resta ancora a zero chance di break ottenute. 40-30 Prima vincente Sinner, e come ti sbagli! 30-30 Risposta profonda di rovescio e due dritti bastano per fare il vincente al serbo. Attenzione. 30-15 Di poco largo il lungoriga vincente di rovescio di Djokovic. 15-15 Subito il servizio in soccorso del n.1! 0-15 Non rimane in campo il rovescio steccato da Sinner. C’è anche Dustin Hoffmann, 1-2 A zero il serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 2-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha vinto un game delicato nel 2° set

