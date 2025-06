LIVE Sinner-Djokovic 3-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | dell’azzurro il primo break della partita!

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Sinner e Djokovic a Roland Garros 2025, dove il giovane talento italiano si sta distinguendo in un match ricco di colpi mozzafiato. Con ogni punto, la tensione aumenta: chi prevalrà in questa battaglia epica sul mattone parigino?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Solito Alice e solito punto del serbo da destra. 0-30 Fuori di fretta la volèe di rovescio del serbo dopo il kick! Attenzione! 0-15 Primo doppio fallo di Djokovic. 4-2 Molto bene e a zero Sinner! Break confermato! 40-0 Lungo il rovescio difensivo di Djokovic. 30-0 Kick e dritto di là!! 15-0 Servizio e coppia di rovesci, ha preso il volo Sinner! 3-2 SUPER vincente di dritto di Sinner e allora è suo il primo break della partita!! 30-40 Altro errore di rovescio del serbo che stavolta offre la palla break!!!! 30-30 Spinge sulla diagonale sinistra e forza l’errore dell’azzurro con il rovescio Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 3-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: dell’azzurro il primo break della partita!

