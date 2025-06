LIVE Sinner-Djokovic 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | iniziata la seconda semifinale maschile!

Il torneo Roland Garros 2025 entra nel vivo della sua emozionante seconda semifinale maschile, con Djokovic e Sinner pronti a sfidarsi in una battaglia di pura adrenalina. Le prime battute sono infuocate, tra ace potenti e scambi mozzafiato: ogni punto è un passo verso la conquista della finale. Resta sintonizzato per aggiornamenti live su questa sfida epica, dove ogni gioco può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Quindici tiri, è il serbo il primo a cedere in difesa di rovescio! 15-15 Ace esterno, primo anche per Djokovic. 0-15 Apre con un altro gratuito di rovescio il serbo! 2-2 A quindici anche Jannik! 40-15 Altra prima sopra i 200kmh e punto Sinner!! 30-15 Rovescio out di Djokovic. 15-15 ACE!! Secondo a 206! 0-15 Attenzione, apre con un errore di rovescio il game Sinner. 1-2 A quindici il serbo resta avanti. 40-30 Gran dritto dell’altoatesino! 40-15 Lungo il dritto di Sinner. 30-15 Altro Alice e altro punto Djokovic. 15-15 Bellissimo rovescio lungo riga Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 1-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: iniziata la seconda semifinale maschile!

