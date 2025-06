LIVE Sinner-Djokovic 1-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | iniziata la seconda semifinale maschile!

Il suspense è alle stelle mentre live Sinner e Djokovic si sfidano sul campo di Roland Garros 2025. Con ogni punto, l’intensità cresce, e il pubblico assapora un match che promette emozioni indimenticabili. Rimanete aggiornati in tempo reale per non perdere neanche un’azione di questa sfida epica tra due campioni del tennis. La partita sta entrando nel vivo…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Altro Alice e altro punto Djokovic. 15-15 Bellissimo rovescio lungo riga Djokovic. 0-15 Lungo il rovescio in corsa difensivo del serbo! 1-1 Con il primo ace Sinner! 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Rovescio lungo di Djokovic. 15-0 Ottima prima al centro di Sinner! 0-1 A quindici tiene il primo gioco della partita Djokovic. 40-15 Prima vincente al centro. 30-15 Servizio slice, il primo di Djokovic. Tantissimi contro Zverev. 15-15 Non risponde alla seconda di dritto l’azzurro. 0-15 Subisce subito l’iniziativa e la profondità della risposta di Sinner il serbo, comandando il primo scambio del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: iniziata la seconda semifinale maschile!

