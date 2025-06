LIVE Pari tra Musetti e Alcaraz dopo due set | nel secondo lo spagnolo vince il tie-break e si porta sul pari

Un emozionante duello sul centrale di Roland Garros tra Musetti e Alcaraz, che dopo due set sono in parità. Lo spagnolo si aggiudica il tie-break nel secondo set, portandosi a pari e alimentando le speranze di un match ricco di suspense. La semifinale promette scintille: chi avanzerà in finale? L’attesa è tutta per scoprire se sarà Lorenzo Musetti o Carlos Alcaraz a sognare il titolo.

Nella prima semifinale del Roland Garros si sfidano il numero 2 e 6 del tennis mondiale, Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. L'unica vittoria dell'italiano contro lo spagnolo risale alla finale dell'Atp 500 di Amburgo del 2022. Il vincitore affronterà in finale chi uscirà dall'altra semifinale, tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Pari tra Musetti e Alcaraz dopo due set: nel secondo lo spagnolo vince il tie-break e si porta sul pari

In questa notizia si parla di: Musetti Alcaraz Spagnolo Pari

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Che dire Mentre Alcaraz e Paul stanno giocando il loro match di quarti di finale, un giornalista ha chiesto a Musetti come avrebbe preparato la semifinale contro il tennista spagnolo. Questa la risposta dell'azzurro Partecipa alla discussione

Musetti-Alcaraz diretta 6-4 6-7 0-1: lo spagnolo vince il secondo set. Dove vederla in tv e streaming - Lorenzo Musetti oggi alle 14,30 giocherà la semifinale del Roland Garros. Il tennista azzurro affronterà il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz che ha sconfitto Jannik Sinner ... Scrive ilmessaggero.it

Diretta Live Musetti-Alcaraz Roland Garros semifinale: Lorenzo vince il primo set - Diretta Live del match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, partita valevole per la semifinale del Roland Garros. Secondo sport.virgilio.it

Musetti-Alcaraz 4-3: l'azzurro tiene il servizio, match molto equilibrato. Dove vederla in tv e streaming - Lorenzo Musetti oggi alle 14,30 giocherà la semifinale del Roland Garros. Il tennista azzurro affronterà il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz che ha eliminato Jannik Sinner a ... Scrive ilmattino.it

Lo SPETTACOLARE tie-break tra ALCARAZ e SHELTON | Roland Garros 2025