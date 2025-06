LIVE Norvegia-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Spalletti punta tutto su Retegui e Raspadori!

Benvenuti alla nostra copertura live della sfida tra Norvegia e Italia, due nazionali pronte a darsi battaglia per la qualificazione ai Mondiali 2026. Con Spalletti che punta tutto su Raspadori e Retegui, l’atmosfera si infiamma: chi avrà la meglio? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, formazioni ufficiali e analisi di questa partita che promette emozioni intense!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Ecco le formazioni ufficiali: NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth. CT Solbakken ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. CT Spalletti 19.38 Buonasera e benvenuti alla diretta di Norvegia-Italia. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Norvegia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026, Spalletti vuole la vittoria. Oggi la Nazionale italiana di calcio sfida la Norvegia per la prima sfida del gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026, un match che può essere già decisivo per gli Azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Norvegia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: Spalletti punta tutto su Retegui e Raspadori!

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Diretta Spalletti

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Norvegia-Italia in campo alle 20.45. Diretta Rai 1. Emergenza difesa per la nazionale di Spalletti nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali '26: "Questa è la gara più importante".Fa ancora discutere il”no”di Acerbi. Donnarumma:”Abbiamo bisogno di tutt Partecipa alla discussione

DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - La Norvegia di Solbakken affronta l'Italia di Spalletti nelle qualificazioni ai Mondiali. Segui la cronaca live su Calciomercato.it ... Da calciomercato.it

Norvegia-Italia, in diretta la partita di qualificazione ai Mondiali 2026: debutto azzurro delicato, Spalletti in emergenza - La diretta live di Norvegia-Italia, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale ... fanpage.it scrive

Norvegia-Italia, le formazioni ufficiali: Spalletti si affida alla difesa a tre - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Si legge su msn.com