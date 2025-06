LIVE Norvegia-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | gli azzurri devono scacciare gli spettri a Oslo

Benvenuti alla nostra diretta live di Norvegia-Italia, una sfida cruciale che potrebbe segnare il cammino degli Azzurri verso i Mondiali 2026. In un match che si preannuncia intenso e ricco di emozioni, l’Italia di Spalletti cerca di scacciare gli spettri del passato e iniziare con il piede giusto questa avventura. Non perdete neanche un istante: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme ogni momento del match!

Oggi la Nazionale italiana di calcio sfida la Norvegia per la prima sfida del gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026, un match che può essere già decisivo per gli Azzurri. I norvegesi hanno già disputato due partite nel girone sconfiggendo in trasferta la Moldavia (0-5) e Israele (2-4) e sono a punteggio pieno, bravi anche di una differenza reti molto forte (+7, 9 goal fatti e 2 subiti). Ecco perché in caso di perdita per l'Italia di Luciano Spalletti il cammino di avvicinamento al Mondiale sarebbe subito tutto in salita, con l'obbligo di vincere ogni partita e sperare che la Norvegia perda punti nel suo cammino così da poterla spodestare dalla vetta della classifica e ottenere la qualificazione diretta evitando i playoff.

