LIVE Norvegia-Italia 3-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | palo di Berg

Nella notte di qualificazioni ai Mondiali 2026, la Norvegia conquista un netto 3-0 contro l’Italia in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Da Berg che firma un incredibile gol dalla distanza a momenti di tensione tra tifosi e giocatori, ogni dettaglio si svolge in tempo reale. Clicca qui per aggiornare la diretta e vivere con noi ogni istante di questa sfida mozzafiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Palo di Berg dalla distanza. 64? Zoppica Barella, si scaldano gli altri dalla panchina. 62? Coppola ferma ancora Haaland, il migliore fino a questo momento degli italiani. 60? Italia che ancora non riesce a tirare in porta. 58? Cori dei tifosi italiani, contestazioni alla nazionale. 56? Angolo di Odegaard, fermato da Coppola. 54? Coppola ferma prima Haaland e poi Nusa. 52? Giallo per Berg, fallo in ritardo su Udogie. 50? Due azioni confuse dell’Italia che non riesce ancora a tirare. 48? Fuori Rovella, dentro Frattesi nell’Italia. 46? Inizia il secondo tempo! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Norvegia-Italia 3-0, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: palo di Berg

In questa notizia si parla di: Italia Diretta Palo Berg

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Italia-Germania diretta Nations League: sblocca Tonali - Segui la sfida in diretta. Dopo due di recupero finisce il primo tempo con l'Italia avanti 1-0 grazie al gol di Tonali. Guizzo da fenomeno vero di Musiala che viene steso. Amiri batte la punizione ... Si legge su msn.com

Come guardare Italia v Spagna in diretta streaming dall'estero - Stasera alle 21:00 si giocherà Italia v Spagna: scopri come guardare la partita in diretta streaming dall'estero senza blocchi regionali. Stasera alle 21:00 si giocherà Italia v Spagna: scopri come ... Lo riporta punto-informatico.it

Finale Coppa Italia 2025: come vederla in diretta streaming - Tra poche ore, il verdetto del campo decreterà il vincitore di questa entusiasmante edizione. Leggi l'articolo originale >> Finale Coppa Italia 2025: come vederla in diretta streaming ... Scrive msn.com

Dolomiten Panorama – 24/7 LIVE Stream Webcams Alpen Italien