LIVE Norvegia-Italia 3-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | meritiamo di rimanere a casa

L’Italia subisce una pesante sconfitta contro la Norvegia, lasciando i sogni di qualificazione ai Mondiali 2026 praticamente sfumati. La partita di stasera ha evidenziato le sfide e le lacune di un movimento calcistico che necessita di un profondo rinnovamento. Il futuro azzurro si gioca tra rifondazioni e speranze di riscatto: il cammino verso il prossimo grande traguardo è ancora tutto da scrivere. Restate con noi per aggiornamenti e analisi approfondite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 22.40 Sconfitta giusta, che sta quasi stretta alla Norvegia come risultato finale. Servirà un miracolo per andare al Mondiale, un miracolo che oggi non appare esistere, anche l’arrivo ai playoff da seconda non da sensazioni tale da poterli vincere. Servirà rifondare probabilmente tutto, un movimento oramai spento dall’Europeo vinto da Roberto Mancini. 94? Finisce la partita Norvegia-Italia 3-0. 92? Primo tiro in porta, colpo di testa di Lucca parato. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Norvegia-Italia 3-0, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: meritiamo di rimanere a casa

In questa notizia si parla di: Norvegia Diretta Italia Qualificazioni

LIVE Norvegia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi a Oslo - Benvenuti alla nostra emozionante copertura in tempo reale della sfida tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Norvegia-Italia in campo alle 20.45. Diretta Rai 1. Emergenza difesa per la nazionale di Spalletti nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali '26: "Questa è la gara più importante".Fa ancora discutere il”no”di Acerbi. Donnarumma:”Abbiamo bisogno di tutt Partecipa alla discussione

Qualificazioni mondiali, Gruppo I: Norvegia - Italia venerdi 6 giugno 2025 ore 20.45: audio commento su http://Diretta.it e Flashscore @Direttaofficial http://diretta.it Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia diretta: segui la gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 - All'Ullevaal Stadion di Oslo contro Haaland e compagni il debutto degli azzurri nel gruppo I: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive msn.com

Diretta Live di Norvegia-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partita - Qualificazioni Mondiali 2026 . Le ultime notizie sulla partita Norvegia-Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it

Spalletti diretta dopo Norvegia-Italia: segui le dichiarazioni in tv e in conferenza - Esordio da incubo per gli azzurri, sconfitti 3-0 e con la strada già in salita per la qualificazione ai Mondiali 2026: tutte le parole del ct in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it