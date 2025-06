LIVE Norvegia-Italia 3-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Il secondo tempo della sfida tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è appena iniziato: un momento di grande tensione per gli Azzurri, che devono ridare energia e determinazione a una gara finora sottotono. La partita si riaccende di emozioni; sarà interessante scoprire se la nostra nazionale avrà la forza di reagire e ottenere un risultato dignitoso. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Inizia il secondo tempo! 21.35 Massacro difficile da commentare, Italia che gioca senza mordente, senza quasi “voglia” di vincerla. Non si tira in porta, non si supera l’uomo. Le mancanze qualitative non vengono nascoste a livello tattico e di “fame”. Servirà una squadra completamente diversa nella ripresa, con la voglia di vedere almeno un miracolo in campo. A tra poco per il secondo tempo. 47? Finisce il primo tempo, Norvegia-Italia 3-0. 45? Due minuti di recupero. 43? Italia completamente in bambola. 41? Gol di Haaland, difesa azzurra completamente ferma, Norvegia-Italia 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Norvegia-Italia 3-0, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo!

In questa notizia si parla di: Italia Diretta Inizia Secondo

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Oggi dalle 18:30 in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, seguiremo il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2025/26 ? Scriveteci nei commenti quali secondo voi saranno gli accoppiamenti della prima giornata #sportitalia #seriea Partecipa alla discussione

Buona la prima in #VNL, ma ora c'è un secondo test Tornano in campo le campionesse olimpiche #ItaliaGermania è in diretta su #DAZN. Appuntamento alle 22:30 ? Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Inizia il cammino verso il Mondiale 2026. Spalletti con gli uomini contati in difesa e senza Kean in attacco, sarà Retegui a sfidare Haaland ... Secondo msn.com

Norvegia-Italia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni Mondiali in tempo reale - La Norvegia sta travolgendo l'Italia 3-0 alla fine del primo tempo nel match di qualificazione al Mondiale 2026. Sorloth sblocca il risultato al 14' del primo tempo su assist di Nusa, che raddoppia al ... Da tuttosport.com

Norvegia-Italia, diretta TV e streaming: orario, classifica e formazioni del match valido per i Mondiali 2026 - Tutto pronto per la sfida tra Norvegia e Italia, in programma oggi 6 giugno 2025 a Oslo, per la prima partita degli azzurri nel girone I di qualificazione ai Mondiali del 2026. Come scrive msn.com

LIVE : Norvegia - Italia In Diretta | Qualificazioni Mondiali UEFA 2026 | Partita in diretta oggi