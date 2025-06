LIVE Norvegia-Italia 3-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Haaland sigla il terzo gol

Segui con emozione la sfida tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra scandinava domina sul campo, con Haaland protagonista assoluto. Al momento, il risultato è di 3-0 in favore della Norvegia, creando una serata da incubo per gli Azzurri. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale: clicca subito qui per vivere ogni attimo di questa partita cruciale!

43? Italia completamente in bambola. 41? Gol di Haaland, difesa azzurra completamente ferma, Norvegia-Italia 3-0. 39? Cross di Raspadori blocca tutto il portiere. 37? Situazione critica per l'Italia. 35? Gol di Nusa, salta due uomini e scaglia il pallone in porta, Norvegia-Italia 2-0. 33? Sorloth di sinistro impegna Donnarumma. 31? Italia che deve alzare i ritmi di gioco se vuole arrivare al tiro. 29? Problema per Bastoni, che prova a continuare. 27? Tonali sbaglia il tocco per Udogie. 25? Raspadori con il destro manda alto sopra la traversa. 23? Cross di Zappacosta troppo basso.

