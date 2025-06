LIVE Norvegia-Italia 3-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo

Il primo tempo tra Norvegia e Italia si chiude con un risultato sorprendente: 3-0 per gli scandinavi, lasciando i tifosi italiani con l’amaro in bocca. La nostra nazionale appare spentamente priva di mordente e determinazione, un’immagine difficile da digerire. Riuscirà la squadra di Mancini a ribaltare il risultato nella ripresa? Restate con noi: a breve aggiornamenti live sul secondo tempo, perché tutto può ancora succedere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Massacro difficile da commentare, Italia che gioca senza mordente, senza quasi “voglia” di vincerla. Non si tira in porta, non si supera l’uomo. Le mancanze qualitative non vengono nascoste a livello tattico e di “fame”. Servirà una squadra completamente diversa nella ripresa, con la voglia di vedere almeno un miracolo in campo. A tra poco per il secondo tempo. 47? Finisce il primo tempo, Norvegia-Italia 3-0. 45? Due minuti di recupero. 43? Italia completamente in bambola. 41? Gol di Haaland, difesa azzurra completamente ferma, Norvegia-Italia 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it