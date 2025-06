LIVE Norvegia-Italia 1-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Sorloth approfitta di una distrazione difensiva azzurra

Segui con noi la sfida tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo il gol di Sorloth, che ha sfruttato una distrazione difensiva azzurra, gli azzurri cercano di reagire per non perdere terreno in questa importante partita. Restate aggiornati per tutte le azioni in tempo reale e scoprite come si evolverà questa emozionante sfida tra due nazionali determinate a conquistare il loro posto al mondiale.

23? Cross di Zappacosta troppo basso. 21? Italia che alza il baricentro di gioco. 19? Italia che deve muoversi di più soprattutto tra gli esterni. 17? Norvegia che sembra aver preso le misure all'Italia. 15? Gol di Sorloth, difesa che non legge il taglio dell'attaccante che beffa Donnarumma, Norvegia-Italia 1-0. 13? Raspadori per Retegui, pallone troppo complicato per anticipare i difensore norvegesi. 11? Di Lorenzo blocca Nusa dopo una bella azione sulla fascia. 9? Anticipato Raspadori prima del tiro. 7? Cross di Bastoni per Zappacosta che manca l'appuntamento con il pallone.

In questa notizia si parla di: Italia Norvegia Diretta Sorloth

