Segui in tempo reale la sfida tra Norvegia e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, un’occasione imperdibile per Zappacosta di brillare. Restate aggiornati cliccando qui per non perdere neanche un istante di questa emozionante partita: la nostra narrazione live vi farà vivere ogni passaggio, ogni occasione e ogni emozione, perché ogni minuto conta in questa battaglia verso il sogno mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Cross di Bastoni per Zappacosta che manca l’appuntamento con il pallone. 5? Ryerson crossa in mezzo dopo una punizione, lascia andare la difesa azzurra. 3? Subito aggressiva l’Italia in campo con gli esterni molto alti sui terzini avversari. 1? Inizia la partita! 20.42 Inni nazionali in corso. 20.37 L’Italia non perde con la Norvegia dal 2000 ed è imbattuta da 4 match (3 vittorie e un pareggio). 20.33 A Oslo disputate 6 sfide con i norvegesi, bilancio pari, 2 successi per parte e 2 pareggi (64 i gol). Quattro successi nei quattro precedenti dell’Italia a Reggio Emilia, dove si sono disputati due sfide di qualificazione al Mondiale, uno di qualificazioni all’Europeo e uno di Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Norvegia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: occasione per Zappacosta!

