LIVE Musetti-Alcaraz Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve la partita della vita contro l’indemoniato spagnolo

Benvenuti alla nostra copertura live dell’attesissima semifinale di Roland Garros 2025, dove Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz in una sfida che promette emozioni indimenticabili. La partita della vita per l’azzurro contro lo spagnolo invincibile, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: la battaglia tra talento e determinazione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Musetti-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match valido come prima semifinale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, prevista tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2. Il match sarà il primo del programma odierno, ed inizierà a partire dalle ore 14.30 sul Court Philippe Chatrier: su sei precedenti sul circuito maggiore, Alcaraz è in vantaggio per 5-1, col bilancio sulla terra battuta di 3-1 per lo spagnolo, il quale nel Roland Garros 2023 si impose agli ottavi per 6-3 6-2 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: serve la partita della vita contro l’indemoniato spagnolo

