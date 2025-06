LIVE Musetti-Alcaraz Roland Garros 2025 in DIRETTA | inizia la prima semifinale Partita da cuori impavidi

L’attesa è alle stelle! Roland Garros 2025 si anima con emozionanti semifinali tra Musetti e Alcaraz, due talenti pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia. I cuori impavidi sono sintonizzati: restate con noi per vivere ogni momento in diretta, aggiornamenti e sorprese da non perdere. La sfida tra Sinner e Djokovic promette scintille, ma la prima semifinale tra Musetti e Alcaraz già infiamma il torneo. Non cambiate canale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 19.00 14.27 Alcaraz invece ha sconfitto nell’ordine Zeppieri 6-3, 6-4, 6-2, Marozsan 6-1, 4-6, 6-1, 6-2, Dzumhur 6-1, 6-3, 4-6, 6-4, Shelton 7-6, 6-3, 4-6, 6-4, Paul 6-0, 6-1, 6-4. 14.25 Musetti è approdato in semifinale battendo 7-5, 6-2, 6-0 Hanfmann, 6-4, 6-0, 6-4 Galan, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 Navone, 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 Rune, 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 Tiafoe. 14.21 Per Musetti sarà fondamentale non far scappare via lo spagnolo: la partita deve diventare una bagarre. Più si entrerà nel piano della lotta, maggiormente cresceranno le chance dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: inizia la prima semifinale. Partita da cuori impavidi

DIRETTA MUSETTI-ALCARAZ ROLAND GARROS 2025