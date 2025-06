LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 6-7 0-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | la partita è cambiata break dello spagnolo

Il duello tra Musetti e Alcaraz a Roland Garros 2025 si infiamma: il talento italiano prova a reagire, ma lo spagnolo dilaga con un break decisivo. La tensione cresce partita dopo partita, mentre i tifosi restano incollati allo schermo per scoprire se Musetti riuscirà a risollevarsi. Con la partita ancora tutta da scrivere, ogni punto può fare la differenza: ecco gli aggiornamenti in diretta di questa emozionante sfida.

30-15 Musetti si scuote e gioca un diritto a sventaglio vincente. 30-0 Servizio in kick e smash dello spagnolo. 15-0 Servizio esterno e rovescio incrociato dello spagnolo. La speranza è che abbia un calo di concentrazione, prima o poi. 0-2 Break di Alcaraz. E adesso come si argina? Risponde bene, accelera di diritto e chiude con lo smash. 30-40 Arriva ovunque Alcaraz, ma incredibilmente mette in rete il passante di rovescio lungolinea. 15-40 Altra risposta aggressiva e diritto potentissimo incrociato che Musetti non riesce a contenere.