LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 5-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break dello spagnolo

Il duello tra Musetti e Alcaraz a Roland Garros 2025 si infiamma: lo spagnolo conquista un break convincente, mentre l’azzurro affronta una sfida intensa e ricca di colpi da maestro. La tensione cresce con ogni punto, e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi si aggiudicherà il set. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa partita leggendaria. Non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 19.00 5-6 Break di Alcaraz. Risposta titanica, diritto e smash dello spagnolo. Purtroppo l’azzurro paga i primi due errori di diritto ad inizio game. Quel mini-passaggio a vuoto potrebbe essergli costato il set. Contro un avversario così, non te lo puoi permettere. 30-40 Si difende bene stavolta Alcaraz, poi è lungo il rovescio di Musetti. Altra palla break, che adesso sta facendo tanta fatica nei suoi turni di battuta. 30-30 Ace esterno dell’italiano. 15-30 Servizio e diritto di Musetti, in rete il rovescio dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 6-4, 5-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break dello spagnolo

