LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | battaglia furibonda nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 19.00 A-40 Servizio esterno, rovescio incrociato e smash di Musetti. 40-40 Serve&volley di Musetti, a segno con la volĂ©e di diritto. 40-A Risposta sulla riga dello spagnolo, largo il diritto di Musetti. Qui deve inventarsi qualcosa per arginare il ciclone spagnolo. 40-40 Regalo di Alcaraz. Largo un rovescio incrociato interlocutorio. 40-A La palla corta adesso non c’entrava nulla. Palla break per Alcaraz, che ci è arrivato con comoditĂ . 40-40 Alcaraz ribalta l’inerzia dello scambio e va a segno con il diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 6-4, 4-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: battaglia furibonda nel secondo set

Buongiorno e venerdì 14.20: Roland Garros, semifinale Paolini/Errani 14.30: Roland Garros, MUSETTI - Alcaraz 18.30: Estrazione calendari Serie A 19: Roland Garros, SINNER - Djokovic 21: Atletica, Golden Gala 21: World Cup Qualifiers Partecipa alla discussione

