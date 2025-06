LIVE Musetti-Alcaraz 3-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro resiste bagarre intensissima

Il duello tra Musetti e Alcaraz a Roland Garros 2025 è esploso in una battaglia epica, con l’azzurro che resiste a testa alta in una sfida ricca di emozioni e colpi intensi. La tensione cresce a ogni scambio, mentre i due campioni si sfidano senza risparmio. Resta aggiornato e vivi questa emozionante partita in diretta: il tennis di altissimo livello non si ferma qui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 19.00 30-0 Stavolta è Musetti che fa correre Alcaraz. Lungo il diritto dell’iberico. 15-0 Musetti fa giocare un colpo in più ad Alcaraz, che mette in rete la volée di rovescio. 3-3 Lungo il diritto lungolinea di Musetti. Si sta prendendo dei rischi, ma per il momento non è ancora preciso. 40-15 Alcaraz continua a far male con il diritto incrociato. Lungo il lob difensivo dell’azzurro. 30-15 In rete la palla corta di Musetti, palla sul nastro. 15-15 Peccato, Musetti era entrato bene nello scambio, ma spara fuori un diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 3-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro resiste, bagarre intensissima

