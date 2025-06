LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | si parte con la FP1 Pecco Bagnaia prova a sfidare i fratelli Marquez

Sei pronto ad immergerti nell’adrenalina del GP di Aragón 2025? La stagione entra nel vivo con la prima sessione di prove libere, mentre Pecco Bagnaia sfida i fratelli Marquez in un testa a testa che promette scintille. Tieniti aggiornato sugli ultimi sviluppi e vivi ogni istante di questa emozionante corsa, perché il circuito è pronto a sorprenderci ancora una volta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un secondo di questo spettacolo!

10.29 Siamo reduci dal fine settimana di Silverstone nel quale è successo davvero di tutto. Marco Bezzecchi ha riportato l'Aprilia alla vittoria, mentre i fratelli Marquez, caduti nella prima partenza, hanno ringraziato la dea bendata e hanno potuto riprendere il via. Il Cabroncito, con la rimonta finale, ha trovato punti pesanti per un importante +24 su Alex. 10.26 CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 1 Marc Marquez (Ducati) 196 2 Alex Marquez (Ducati) 172 3 Francesco Bagnaia (Ducati) 124 4 Franco Morbidelli (Ducati) 98 5 Johann Zarco (Honda) 97 6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 88 7 Marco Bezzecchi (Aprilia) 69 8 Fabio Quartararo (Yamaha) 59 9 Pedro Acosta (KTM) 58 10 Fermin Aldeguer (Ducati) 56 11 Maverick Viñales (KTM) 45 12 Ai Ogura (Aprilia) 43 13 Luca Marini (Honda) 38 14 Brad Binder (KTM) 34 15 Enea Bastianini (KTM) 31

In questa notizia si parla di: Diretta Fratelli Marquez Motogp

